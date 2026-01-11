LIVE Musetti-Bublik 4-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | il kazako annulla una palla break azzurro al servizio per allungare il set

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Bublik all'ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 4-5, con Bublik al servizio. Leggi gli aggiornamenti sulla partita, le fasi salienti e i momenti chiave, per rimanere informato sull'andamento di questo match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 5-5 GAME MUSETTI! Altra palla corta di Bublik che finisce in rete, altro servizio mantenuto agilmente da Lorenzo! Seconda palla. 40-15 Prima vincente per il carrarino! 30-15 Colpisce male il dritto in uscita dal servizio Musetti, la palla è lunga. Seconda palla. 30-0 Servizio e dritto vincente! 15-0 Ace di seconda, ancora. Seconda palla ad inizio game per Musetti. 4-5 GAME BUBLIK. Il nastro aiuta il kazako, con Musetti che non riesce a raggiungere la palla deviata. A-40 Bublik cerca la figura con lo smash dopo la palla corta difesa da Musetti.

