Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway nel torneo ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 5-4, con un break azzurro nel primo set. Aggiorna la diretta per restare informato sui punti e le variazioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 BEH! Che game ha giocato in risposta Sonego, altra risposta di rovescio, poi dritto inside in potente e BREAK che arriva! D’improvviso. 30-40 Musetti emula il compagno, e allora ci sono le prime due palle break! 30-30 LA RISPOSTA! La seconda di fila di rovescio a segno Sonego! 30-15 Il nastro beffa Sonego dopo un punto elaborato. 15-15 Super risposta di rovescio di Sonego e punto! 15-0 Servizio e smash in arretramento. 4-4 Ancora senza palle break nel 1° set. 40-0 Tre palle di 4-4! 30-0 Chiusura di Sonego. 15-0 Servizio e dritto a chiudere Musetti. Si vola verso il tie-break! 3-4 A quindici Galloway. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: c’è il break azzurro nel 1° set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway 3-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 1° set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 6-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break azzurro nel 1° set

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80’ di gioco. oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino! - 30 Per il momento è tutto, con l'appuntamento che è a domani con il match di Lorenzo Sonego che vuole ... oasport.it

Italiani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli - Italiani | Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. ubitennis.com