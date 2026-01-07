LIVE Musetti-Etcheverry 4-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per il set azzurro a caccia del break

Segui in tempo reale il match tra Musetti ed Etcheverry, valido per l’ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 4-5 e l’argentino serve per il set. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi e sui momenti salienti di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Perde i giri del motore con il dritto di Musetti. Esce di molto il colpo dell’azzurro. 15-30 Altro errore dell’argentino. Dritto in corridoio! 15-15 Esce il rovescio incrociato di Musetti al quale forse è mancato un passo per colpire bene la palla. 0-15 Inizia bene il game di Lorenzo. Rovescio in rete di Etcheverry. 4-5 GAME MUSETTI! Ace dell’azzurro, dopo il cambio di campo Etcheverry servirà per il primo parziale. 40-15 Che botta che ha tirato Etcheverry con il dritto! Colpo vincente dell’argentino. 40-0 Il passante di Lorenzo! Classico rovescio incrociato lontano dal campo del numero 2 d’Italia! 30-0 Prima vincente! 15-0 Volée insidiosa ma vincente di Musetti! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 4-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per il set, azzurro a caccia del break Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: nuovo break di vantaggio per l’argentino Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: resiste il break di vantaggio dell’argentino! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it

Pronostico Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry: scommesse tennis ATP Hong Kong del 07-01-2026 - All’ATP 250 di Hong Kong 2026 iniziano gli ottavi di finale ed entra in campo a ... betitaliaweb.it

Su Sky sta per cominciare primo match del 2026 di #musetti che sfida #etcheverry #HongKong x.com

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.