LIVE Milano-Perugia 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 13-10 le meneghine provano a scappare via

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Milano e Perugia, attualmente sul punteggio di 0-0. Le meneghine cercano di prendere il comando con un parziale di 13-10. Per aggiornamenti costanti sulla gara e sulla giornata di A1 femminile 2026, clicca sul link e resta informato con le ultime notizie e risultati.

21-16 Danesi ancora col primo tempo! Brava la centrale a eludere il muro avversario ben piazzato. 20-16 Vanjak passa in mezzo al muro! Punto per Perugia che prova ad accorciare. 20-15 Sfruttate molto le centrali di perugia da Gennari, Bartolini fa ancora punto con un primo tempo. 20-14 Egonu non sbagli mai in questo set! Mani fuori e settimo punto per l'opposta. 19-14 Stavolta il muro di Egonu è in campo! Milano vola verso la conquista del primo set. 18-14 Si sblocca anche Danesi. Punto in primo tempo per lei! 17-14 Ancora un punto con un muro fuori per Perugia.

