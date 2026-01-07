LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-9 provano a scappare le padrone di casa
Segui in tempo reale la sfida tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026. Attualmente le padrone di casa tentano di allungare, con il punteggio di 12-9. Per aggiornamenti in diretta, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi di questa partita. Inoltre, puoi seguire anche la diretta di Lodz-Conegliano di volley femminile dalle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 16-11 Karakurt da seconda linea! Grand botta della turca, sulla quale Fersino non può nulla! 15-11 Primo tempo rapidissimo di Rettke! +4 per le turche ora. 14-11 Mani fuori di Stysiak, che trova le dita di Piva. 13-11 Pallonetto spinto di Piva! Punto molto furbo della schiacciatrice meneghina. 13-10 Sahin spinge più forte di Danesi una alla contesa sopra la rete. Punto per l’Ecsacibasi. 12-10 Mani fuori di Egonu! Milano si sblocca grazie alla sua capitana. 12-9 Prova ad andarsene l’Ecacibasi con il mani fuori di Karakurt! 11-9 Ancora Jack Kisal con la fast! Incontenibile la turca! 10-9 Bosio sorprende le turche con un attacco sul secondo tocco! 10-8 Bella diagonale stretta di Karakurt in contrattacco! 9-8 Sahin schiaccia una palla finita proprio sopra la rete dopo una difesa di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-21 partono fortissimo le turche!
Leggi anche: LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il primato
Eczacibasi Istanbul-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida stellare per il primato; Dove vedere in tv Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League femminile volley in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare.
LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25 Egonu trascine le lombarde alla conquista del set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ- oasport.it
Diretta/ Eczacibasi Milano (risultato 1-0) video streaming tv: italiane sotto! (volley, 7 gennaio 2026) - Diretta Eczacibasi Milano streaming video tv: la Vero Volley affronta una tostissima trasferta a Istanbul per blindare il primato nel girone. ilsussidiario.net
Eczacibasi Istanbul-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - È una delle sfide più attese della terza giornata del girone C di Champions League femminile quella in programma mercoledì 7 gennaio all’Eczacibasi Spor ... oasport.it
Sfida di altissimo livello in Champions League di volley femminile. Per la terza giornata del girone C, la Numia Vero Volley Milano vola a Istanbul per affrontare l’Eczacibasi, in un match che può valere il primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai qu - facebook.com facebook
Pallavolo ChampionsF - Eczacibasi e Vero Volley Milano: sfida stellare a Istanbul tra la squadra di Begoli e quella di Lavarini x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.