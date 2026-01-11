LIVE Italia-Turchia 0-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto

Segui in tempo reale la partita Italia-Turchia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026, con aggiornamenti costanti e il via del primo quarto imminente. Tra i protagonisti, sono presenti anche nuovi atleti come Carnesecchi, De Michelis, Balzarini e Antonucci, che rappresentano il nuovo ciclo della nazionale. Clicca qui per restare aggiornato sulla diretta e seguire ogni sviluppo dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Molti i volti nuovi di questo nuovo ciclo, da Carnesecchi, De Michelis, passando per Balzarini e Antonucci. 12.18 Buongiorno e benvenuti al debutto del Settebello negli Europei di pallanuoto 2026. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026, debutta il Settebello di Campagna. Dopo 10 anni l'Italia torna a competere negli Europei a Belgrado. E stessa lunghezza temporale per ritrovare contro la Turchia. L'Europeo 2026 del Settebello inizia oggi alla "Belgrade Arena" contro la Turchia, che conta 7 ingressi alla rassegna continentale (miglior posizione il decimo posto nel 2010), 2 ai Giochi del Mediterraneo e 3 alle qualificazioni di World League.

