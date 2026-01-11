LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | si parte Passler e Carrara vogliono stupire

Segui in tempo reale la competizione di Biathlon Inseguimento femminile a Oberhof 2026. Aggiornamenti continui sulla gara, con le atlete Passler e Carrara impegnate a ottenere risultati importanti. La diretta fornisce tutte le informazioni sui passaggi e le posizioni delle atlete, offrendo uno sguardo chiaro e preciso sull’andamento della gara. Restate aggiornati per non perdere dettagli e sviluppi di questa importante competizione.

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON 14:12 Favorita d'obbligo Elvira Oeberg, ma perché ha 20" di margine su tutte, prime inseguitrici Minkkinen e Simon. Vedremo se la francese saprà tornare al suo livello con una prova maiuscola nel format che lei ama. Jeamonnot leader della generale deve cercare la rimonta. 14:07 Ancora una 20 minuti abbondanti e lo sparo di pistola scacciacani dichiarerà aperta la prova inseguimento femminile, che pone fino ad un weekend leggendario per l'Italia dello sport, grazie alle imprese di Tommaso Giacomel. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova che chiude la tappa di Oberhof, storica per il Biathlon italiano: l'inseguimento femminile.

