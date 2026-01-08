LIVE Biathlon Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | Passler e Carrara a un soffio dalla top 10! Trionfa Elvira Oeberg

Segui in tempo reale la gara di biathlon sprint femminile di Oberhof 2026, con Passler e Carrara vicine alla top 10. La competizione vede la vittoria di Elvira Oeberg. Per aggiornamenti e risultati in diretta, clicca sul link e resta informato su tutte le fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 15.30. Gara conclusa, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Buon pomeriggio 15.25: 40mo posto per Zingerle a 2’01”, 41ma Auchentaller a 2’02”, Comola è 674ma a 3’15” 15.15: Questa la classifica finale: 1 Oeberg E. Germania 22:00.6 2 Minkkinen Suvi Finlandia +21.1 3 Simon Julia Francia +23.6 4 Kirkeeide Maren Norvegia +33.7 5 Preuss Franziska Germania +47.1 6 Hettich-Walz Denise Germania +49.5 7 Jeanmonnot Lou Francia +54.9 8 Magnusson Anna Svezia +59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: Passler e Carrara a un soffio dalla top 10! Trionfa Elvira Oeberg Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: un errore per Carrara, veloce in pista Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno; Oberhof | Sprint femminile in Diretta Streaming | IT; A che ora il biathlon oggi in tv: startlist sprint maschile e femminile Oberhof, programma, streaming; Il programma delle gare settimanali: undici discipline impegnate. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: le azzurre cercano risposte senza Wierer e Vittozzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11. oasport.it

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Sprint maschile, Sprint femminile: assenze pesanti di Vittozzi e Wierer, Giacomel insegue il pettorale giallo - Primo giorno in Germania, tappa numero quattro della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

Tommaso Giacomel vince la Sprint di Oberhof e dedica il successo a Bakken! Terza vittoria stagionale per lui, sempre più vicino al pettorale giallo - Tommaso Giacomel scrive un'altra pagina di storia sportiva nella sua giovane carriera e stravince la Sprint di Oberhof, mettendo in bacheca ... eurosport.it

Highlights | La rimonta perfetta di Lisa Vittozzi ad Hochfilzen | FISI TV

#Biathlon, #Giacomel vince la Sprint maschile Oberhof 2026 x.com

Torna in scena il biathlon con la gara sprint: 7,5 i km per le donne, 10 per gli uomini, con un paio di passaggi al poligono Non perderti la gara: seguila su Eurosport e Discovery+ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.