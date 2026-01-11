LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | Passler e Carrara inseguono un piazzamento di prestigio

Benvenuti alla diretta dell’inseguimento femminile di Biathlon a Oberhof 2026. Seguiremo in tempo reale le performance di Passler e Carrara, protagoniste della prova che conclude questa tappa importante per il biathlon italiano. Restate con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sulla gara, in un contesto di competizione e avvincenti sfide tra le atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova che chiude la tappa di Oberhof, storica per il Biathlon italiano: l’inseguimento femminile. La Coppa del Mondo poi farà le valigie ed approderà già mercoledì a Ruhpolding! Non ci sono Wierer e Vittozzi, ma comunque si è riscritta la storia in questa tappa. Oggi, Rebecca Passler e Michela Carrara vogliono provare ad avvicinare il miglior risultato della carriera, e possono farcela. Partono rispettivamente undicesima e quattordicesima ma con distacco risicato dalle prime 6 posizioni. Favorita forse Elvira Oeberg, che parte in solitaria con 21? su Minkkinen e 24? su Simon, con Kirkeeide che si trova a 34? in partenza con poco dietro anche Preuss. 🔗 Leggi su Oasport.it

