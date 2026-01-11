L’inchiesta nella quale è stato fermato e poi rilasciato Can Yaman | la droga trovata la stanza segreta e il mondo vip turco che trema

Un’indagine ha portato all’arresto e successivo rilascio di Can Yaman, coinvolto in un’indagine su sostanze illegali. Durante le perquisizioni in alcune discoteche e nel prestigioso Bebek Hotel sul Bosforo, sono stati trovati cannabis, cocaina, marijuana, pillole, residui sconosciuti, una bilancia di precisione e munizioni. La vicenda ha scosso il mondo vip turco, evidenziando le tensioni e le inchieste che coinvolgono personaggi pubblici.

Sono cannabis, cocaina, marijuana, pillole varie, residui di liquidi sconosciuti e una bilancia di precisione e diverse munizioni il bottino emerso durante le perquisizioni avvenute in alcune discoteche e al Bebek Hotel, lussuoso albergo sul Bosforo. Un bottino con arresti eccellenti: persone del jet set turco e perfino l’attore Can Yaman, poi prontamente rilasciato dalle autorità, con dichiarazioni rese in procura. I coinvolti dell’inchiesta: vip, manager, modelle (alcuni latitanti). L’inchiesta seguita dall’ufficio anticontrabbando, narcotici e reati finanziari della Procura Generale di Istanbul, è partita dalla fine di ottobre, con raid in locali notturni, hotel e altre attività commerciali a Istanbul e secondo quanto riporta il Corriere della Sera, con blitz anche a Smirne, Denizli e Mugla. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Can Yaman fermato e rilasciato: il blitz in 9 night club, il giallo della soffiata, i vip coinvolti e la stanza segreta Leggi anche: Can Yaman rilasciato, l'attore turco era stato fermato per possesso di stupefacenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'attore turco più amato in Italia, protagonista di Sandokan, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'inchiesta per droga - facebook.com facebook ULTIM'ORA: Can Yaman è stato arrestato in #Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di #Istanbul. La magistratura turca, eterodiretta da #Erdogan, ha esteso la sua persecu x.com

