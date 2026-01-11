Can Yaman fermato e rilasciato | il blitz in 9 night club il giallo della soffiata i vip coinvolti e la stanza segreta

Nella giornata di sabato 10 gennaio, si sono susseguite notizie contrastanti su Can Yaman, coinvolto in un blitz in nove night club. L’attore è stato fermato e successivamente rilasciato, senza l’emissione di un mandato d’arresto. La vicenda rimane avvolta nel mistero, tra il giallo della soffiata, ipotesi di stanze segrete e presunti vip coinvolti, sollevando interrogativi sulla reale dinamica dei fatti.

Arrestato, anzi no, poi rilasciato ma nessun mandato d'arresto: c'è un alone di mistero intorno a quanto accaduto nella giornata di sabato 10 gennaio a Can Yaman, modello.

