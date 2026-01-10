Can Yaman rilasciato l' attore turco era stato fermato per possesso di stupefacenti
Can Yaman, noto attore turco, è stato rilasciato dopo essere stato temporaneamente fermato durante un’operazione antidroga a Istanbul. L’arresto, avvenuto nella notte in alcuni locali della città, ha attirato l’attenzione dei media. Al momento, Yaman si trova fuori dalla custodia, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire la vicenda.
Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove. 🔗 Leggi su Leggo.it
