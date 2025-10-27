Maserati McPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | le nuove auto dei Carabinieri

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis ha consegnato all'Arma dei Carabinieri due nuove vetture dalle elevate prestazioni, destinate al trasporto di organi: sono la Maserati McPura e l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maserati mcpura e alfa romeo giulia quadrifoglio le nuove auto dei carabinieri

© Gazzetta.it - Maserati McPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: le nuove auto dei Carabinieri

