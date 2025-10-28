Carabinieri | Maserati e Alfa Romeo per il trasporto urgente di sangue e organi

Romatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maserati e Alfa Romeo per il trasporto urgente di sangue e organi. Sono state presentate al comando generale dell’Arma dei carabinieri, in livrea istituzionale, la Maserati MCPura disegnata dal centro stile Maserati e l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio le nuove autovetture dotate di equipaggiamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

carabinieri maserati alfa romeoAlfa Romeo e Maserati al fianco dell'Arma dei Carabinieri - Stellantis ha consegnato questa mattina al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le nuove vetture destinate al trasporto urgente di organi e sangue: la Maserati MCPURA e l'Alfa Romeo Giulia Quadr ... Lo riporta ansa.it

carabinieri maserati alfa romeoMaserati e Alfa Romeo al servizio: consegnate ai Carabinieri le nuove vetture per il trasporto urgente di organi e sangue - T ecnologia, passione e spirito di servizio si incontrano nella nuova collaborazione tra Stellantis e l’Arma dei Carabinieri, che oggi ha visto la consegna ufficiale di due vetture speciali destinate ... automoto.it scrive

carabinieri maserati alfa romeoI Carabinieri vanno... veloce con Maserati MCPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - La seconda contraddistinta dal leggendario Quadrifoglio Verde, il simbolo del DNA di Alfa Romeo, ha un motore V6 biturbo da 520 CV abbinato al differenziale autobloccante meccanico, trazione ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Maserati Alfa Romeo