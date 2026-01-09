Il grande hockey su ghiaccio italiano inaugura la Milano Santagiulia Arena su Sky e NOW

Il grande hockey su ghiaccio italiano si prepara a un nuovo importante capitolo con l’inaugurazione della Milano Santagiulia Arena, visibile su Sky e NOW. Nel weekend del 10 e 11 gennaio si svolgeranno le finali di Scudetto e Coppa Italia, offrendo quattro partite decisive tra le principali squadre italiane nella moderna arena olimpica. Un evento che segna un passo importante per lo sport in Italia.

Finali Scudetto e Coppa Italia in diretta nel weekend del 10 e 11 gennaio: quattro sfide decisive tra i migliori team italiani nella nuova arena olimpica. Il meglio dell'hockey su ghiaccio italiano va in scena nel weekend su Sky e NOW, con un evento che unisce sport, spettacolo e futuro olimpico. Sabato 10 e domenica .

Il grande successo dell'hockey italiano: la trasmissione dedicata su DAZN - Ice Hockey Media Italy, il progetto pensato per aumentare la visibilità dello sport di squadra più veloce al mondo, decolla in Italia ICE. gazzetta.it

C'è grande attesa, nel mondo del nostro hockey, per le Milano Hockey Finals, che assegneranno Scudetto e Coppa Italia. Le formazioni di IHL, in particolare, si contenderanno quest'ultimo trofeo, con la formula consolidata della Final Four tra le quattro migliori - facebook.com facebook

X-Mas Games, grande affluenza di spettatori in Alps Hockey League 2025/26 x.com

