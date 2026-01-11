Lepore annuncia querele contro Il Giornale | Fake news e illazioni contro me e la mia famiglia

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato l’intenzione di querelare Il Giornale in seguito a recenti articoli che, secondo lui, diffonderebbero fake news e illazioni nei suoi confronti e della sua famiglia. Lepore ha dichiarato di voler tutelare la propria reputazione e quella dei suoi cari, evidenziando l’importanza di un’informazione corretta e responsabile.

