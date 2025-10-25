Lite Mastrobuoni-Licheri su La7 Falso che Ucraina stia perdendo È la linea del suo giornale E la giornalista annuncia querela
Durissimo scontro a Tagadà (La7) tra Tonia Mastrobuoni, corrispondente per Repubblica dalla Germania e dall’Est Europa, e il senatore del M5s, Ettore Licheri, sulla situazione del conflitto tra Russia e Ucraina. Licheri critica duramente il diciannovesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, definendole inefficaci sul piano economico, politico e interno. Secondo Licheri, le misure punitive “non hanno indebolito Mosca, né ridotto il consenso interno di Putin”, mentre continuano a pesare sull’economia europea. Il parlamentare inoltre attacca anche i leader dell’Ue, accusandoli di “pecoronismo” verso gli Usa e di dipendere “dalle paturnie di Donald Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Squadra Mobile di Avellino ha arrestato un 17enne di Napoli, già condannato per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per una lite legata a una scarpa pestata. Il giovane è ritenuto uno dei componenti del commando - facebook.com Vai su Facebook
Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7 - Sfuriata incontenibile del senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, all’indirizzo della parlamentare del M5s, Alessandra Maiorino, sulla iniziativa umanitaria internazionale Global Sumud ... ilfattoquotidiano.it scrive