Durissimo scontro a Tagadà (La7) tra Tonia Mastrobuoni, corrispondente per Repubblica dalla Germania e dall’Est Europa, e il senatore del M5s, Ettore Licheri, sulla situazione del conflitto tra Russia e Ucraina. Licheri critica duramente il diciannovesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, definendole inefficaci sul piano economico, politico e interno. Secondo Licheri, le misure punitive “non hanno indebolito Mosca, né ridotto il consenso interno di Putin”, mentre continuano a pesare sull’economia europea. Il parlamentare inoltre attacca anche i leader dell’Ue, accusandoli di “pecoronismo” verso gli Usa e di dipendere “dalle paturnie di Donald Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite Mastrobuoni-Licheri su La7. “Falso che Ucraina stia perdendo”. “È la linea del suo giornale”. E la giornalista annuncia querela