Leonardo Bove sarà trasferito da Zurigo al Niguarda di Milano Proseguono le raccolte fondi intensa ondata di solidarietà

Leonardo Bove, 16enne di Milano tra i feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, sarà trasferito dall’ospedale di Zurigo al Niguarda di Milano. Proseguono le iniziative di raccolta fondi e di solidarietà per sostenere il suo percorso di recupero. La notizia è stata comunicata oggi, 11 gennaio 2025, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo e di una rete di supporto attiva.

Leonardo Bove «può essere trasferito in elicottero da Zurigo al Niguarda» ma il volo salta per le condizioni meteo - Il 16enne milanese, rimasto ferito nel rogo de Le Constellation e ricoverato all'ospedale di Zurigo, sarà trasferito domani se le condizioni meteo lo permetteranno ... milano.corriere.it

Crans-Montana: Leonardo Bove sarà trasportato da Zurigo a Milano - Leonardo Bove, il 16enne milanese, rimasto ferito nel rogo del Constellation e ricoverato all'ospedale di Zurigo, è stato giudicato trasportabile dai sanitari svizzeri e - ansa.it

I colleghi del padre di Leonardo Bove si mobilitano per aiutarlo: raccolta fondi e l'appello di Caterina Balivo x.com

Leonardo Bove rientra (finalmente) in Italia! Dopo giorni di paura, attese e silenzi, arriva la notizia che tutti speravamo: i medici di Zurigo hanno dato l’ok, Leonardo, 16 anni, potrà essere trasferito al Niguarda di Milano. Non sappiamo se sarà oggi o tra - facebook.com facebook

