Leonardo Bove sarà trasferito da Zurigo al Niguarda di Milano Proseguono le raccolte fondi intensa ondata di solidarietà

11 gen 2026

Leonardo Bove, 16enne di Milano tra i feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, sarà trasferito dall’ospedale di Zurigo al Niguarda di Milano. Proseguono le iniziative di raccolta fondi e di solidarietà per sostenere il suo percorso di recupero. La notizia è stata comunicata oggi, 11 gennaio 2025, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo e di una rete di supporto attiva.

Milano, 11 gennaio 2025 – Leonardo Bove,  16enne milanese tra i feriti nell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana, sarà trasferito dall’ospedale di Zurigo al Niguarda di Milano.  “Abbiamo avuto l'ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”, ha fatto sapere l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. “In questo momento (circa le 16 di domenica, ndr ) l'elicottero di Areu della base di Bergamo, con l'équipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo”, ha proseguito Bertolaso. “Attendiamo l'arrivo all'Ospedale Niguarda - ha concluso l'assessore - entro la serata di oggi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

