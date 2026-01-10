Leonardo Bove ricoverato a Zurigo raccolta fondi per aiutare il papà | Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro

Leonardo Bove è attualmente ricoverato a Zurigo, dove resterà a tempo indefinito a causa delle sue condizioni di salute. La sua famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese mediche e permettere al papà di restare vicino a lui senza l’ansia di dover tornare al lavoro. La situazione rimane critica, ma si spera in un miglioramento delle condizioni di Bove.

Milano, 10 gennaio 2026 – Leonardo Bove è ancora ricoverato a Zurigo. E ci rimarrà a tempo indefinito, perché le sue condizioni non consentono il trasferimento all’ ospedale Niguarda di Milano, dove sono stati trasferiti tutti gli 11 feriti italiani dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana per i quali è stato possibile organizzare il trasporto in elicottero. "Abbiamo effettuato la decima evacuazione sanitaria. È un ragazzo, lo stiamo trasferendo verso l'ospedale Niguarda di Milano, da Zurigo. Per oggi abbiamo terminato le evacuazioni. Nei prossimi giorni verranno effettuate altre valutazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

