Leonardo Bove raccolti 60mila euro | il 16enne milanese è ricoverato a Zurigo
In meno di 24 ore, la raccolta fondi promossa dai colleghi di Gabriele Bove ha raggiunto 60mila euro per sostenere il padre di Leonardo Bove, 16 anni, ferito nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. L’obiettivo è permettere a Gabriele di rimanere vicino al figlio ricoverato in Svizzera, garantendogli assistenza e supporto durante questa difficile situazione.
Anche il mondo del calcio scende in campo per sostenere i feriti della tragedia di Crans-Montana, in particolare Leonardo Bove e Kean Talingdan, entrambi sedicenni, compagni di classe al liceo Virgilio di Milano e giocatori di calcio. Le loro società sportiv - facebook.com facebook
