A Crans-Montana si è svolta una gara di solidarietà dedicata a Leonardo Bove, attualmente ricoverato a Zurigo in condizioni critiche. L’evento ha coinvolto cinema e calcio, unendo la comunità nel supporto ai genitori di Leonardo. Mentre la battaglia per la sua salute prosegue lontano dai riflettori, il gesto di vicinanza testimonia l’importanza di solidarietà e vicinanza in momenti di difficoltà.

Leonardo Bove resta a Zurigo: condizioni ancora gravissime. La battaglia più difficile si combatte lontano dai riflettori. Leonardo Bove, uno dei ragazzi rimasti più gravemente feriti nell’incendio di Crans-Montana, è tuttora ricoverato all’ospedale di Zurigo. Le sue condizioni non consentono il trasferimento in Italia e, per questo motivo, i genitori sono rimasti al suo fianco in Svizzera, affrontando una permanenza lunga e complessa, anche sul piano economico. Leonardo è un sedicenne milanese, studente del liceo Virgilio, atleta e compagno di squadra e di classe di Kean Talingdan, anche lui coinvolto nel rogo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Crans-Montana, gara di solidarietà per Leonardo Bove ricoverato a Zurigo: cinema e calcio mobilitati per i genitori

Leggi anche: Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro"

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA/ Von Allmen ha vinto, tripletta per la Svizzera! (CdM sci, 22 febbraio 2025) - Diretta discesa Crans Montana streaming video Rai 2: Franjo Von Allmen ha vinto la gara per la Coppa del Mondo di sci, oggi sabato 22 febbraio 2025 DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: FRANJO VON ALLMEN ... ilsussidiario.net

DIRETTA/ Discesa Crans Montana: Ester Ledecka ha vinto, Mowinckel e Huetter sul podio - Diretta discesa Crans Montana: Ester Ledecka ha vinto la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, sul podio Ragnhild Mowinckel e Cornelia Huetter. ilsussidiario.net

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i “protettori svizzeri” x.com

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook