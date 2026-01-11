Lego introduce un mattoncino intelligente nei suoi giochi | sarà la nostalgia o l’età ma invoco prudenza

Lego ha annunciato l’introduzione di un mattoncino intelligente nei suoi giochi, suscitando reazioni contrastanti. Pur riconoscendo i potenziali benefici dell’innovazione, nutro una certa prudenza nei confronti di questa evoluzione, alimentata anche da una naturale nostalgia per i metodi tradizionali. In questo contesto, è importante valutare con attenzione gli impatti di tali tecnologie, mantenendo un approccio equilibrato tra tradizione e innovazione.

Ammetto una mia contrarietà (preconcetta) nei confronti di tutto ciò che si presenta sotto l'egida dell' intelligenza artificiale, nonostante i vantaggi continuamente dichiarati. Immaginate quindi il mio salto sulla sedia quando ho letto che la Lego, per me un mito, si appresta a introdurre un mattoncino intelligente nei suoi giochi di costruzione. Fatta la tara di quelle che sono le necessità commerciali di un colosso dei prodotti per bambini e ragazzi, e cioè di tenersi al passo con la competizione di altri produttori, è indubbio che si tratta di un passaggio epocale per un produttore riconosciuto per la grande capacità di collegare l'inventiva con la manualità.

