Questo mattoncino vuole cambiare la storia di Lego secondo qualcuno in peggio

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lego ha lanciato Smart Brick, un nuovo mattoncino dotato di LED, sensori e speaker. Capace di riconoscere il set in uso, offre un’esperienza di gioco interattiva, con luci e suoni che si integrano nel percorso creativo dei bambini. Questa innovazione potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella tradizione dei mattoncini Lego, suscitando opinioni contrastanti sul suo impatto sul gioco e sulla cultura del brand.

