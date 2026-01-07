Questo mattoncino vuole cambiare la storia di Lego secondo qualcuno in peggio

Lego ha lanciato Smart Brick, un nuovo mattoncino dotato di LED, sensori e speaker. Capace di riconoscere il set in uso, offre un’esperienza di gioco interattiva, con luci e suoni che si integrano nel percorso creativo dei bambini. Questa innovazione potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella tradizione dei mattoncini Lego, suscitando opinioni contrastanti sul suo impatto sul gioco e sulla cultura del brand.

Lego ha presentato Smart Brick. È un mattoncino dotato di led, sensori e speaker in grado di capire il set in cui viene applicato e accompagnare il gioco con suoni e luci. Una scelta che non ha convinto tutti.

