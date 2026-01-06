LEGO Smart Play cambia le regole | quando il mattoncino prende vita

LEGO presenta Smart Play, un nuovo approccio al gioco di costruzione che combina creatività e apprendimento. Questa innovazione introduce elementi interattivi, permettendo ai bambini di esplorare nuove modalità di gioco e sviluppo. Con Smart Play, LEGO continua a evolversi, offrendo esperienze più coinvolgenti e stimolanti, mantenendo alta la qualità e l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono il marchio.

LEGO ha svelato LEGO Smart Play, una nuova visione del gioco di costruzione che segna una delle trasformazioni più profonde mai introdotte dal marchio. L'impatto è paragonabile a quello dell'arrivo delle minifigure nel 1978: l'idea è evolvere il gioco classico rendendolo interattivo, dinamico e reattivo, senza perdere la libertà creativa che ha sempre definito l'esperienza LEGO. Smart Brick: il cuore intelligente delle costruzioni. Al centro dell'intero ecosistema troviamo lo Smart Brick, un mattoncino 2×4 che funge da vera e propria unità di controllo. Al suo interno sono integrati luci programmabili, uno speaker, un sensore di riconoscimento dei colori e un accelerometro, in grado di rilevare spostamenti, urti, inclinazioni e rotazioni.

