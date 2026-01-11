Nella 20ª giornata di Serie A, Lecce-Parma si conclude con la vittoria dei gialloblù per 2-1, grazie a una rimonta decisiva di Pellegrino. I padroni di casa, reduci da una partita in dieci uomini, non sono riusciti a mantenere il risultato. Questa sfida rappresenta un importante appuntamento in chiave salvezza, con il Parma che ottiene la sua prima vittoria del 2026.

Nel match delle 12.30 della 20esima giornata di Serie A, il Parma espugna in rimonta il via del Mare di Lecce con il risultato di 2-1 e ottiene la sua prima vittoria nel 2026. Dopo il vantaggio dei salentini siglato al 1? da Stulic, gli emiliani prima pareggiano con un autogol di Tiago Gabriel al 64? e poi passano con la rete decisiva di Pellegrino al 72?. Il Lecce chiude il match in nove uomini per le espulsioni di Banda al 57? e di Gaspar al 94?. VINCIAMO NOI?? #LecceParma #SerieAEnilive pic.twitter.com5fi3GVdkat —??????????????? (@1913parmacalcio) January 11, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lecce-Parma 1-2, la sfida salvezza la decide Pellegrino: i salentini finiscono in 9

