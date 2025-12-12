Lecce-Pisa 1-0 | Stulic firma la vittoria salvezza salentini a quota 16
Nel match tra Lecce e Pisa, i salentini ottengono una vittoria fondamentale grazie a un gol di Stulic, che permette alla squadra di raggiungere quota 16 punti in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, consolidando la posizione di Lecce nella lotta per la salvezza.
LECCE-PISA 1-0 LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 6, Gabriel 5.5, Ndaba 6 (29'st Gallo 6); Berisha sv (11'pt Kaba 6), Ramadani 6.5, Coulibaly 6; Pierotti 6 (22'st Banda 7), Camarda 5.5 (22'st Stulic 7), Sottil 6.5 (29'st Tete Morente 6). In panchina: Samooja, Bieve, Siebert, Sala, N'dri, Perez, Helgason,Kouassi, Gorter, Maleh. Allenatore: Di Francesco 7. PISA (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5.5.
