Lecce-Parma 1-2 Calcio

Nella partita tra Lecce e Parma, il match si è articolato in due fasi distinte. Il Lecce ha aperto le marcature al primo minuto, con Stulic che ha segnato dopo soli 53 secondi, dando un inizio promettente alla squadra. Tuttavia, il Parma ha reagito e alla fine si è imposto con il risultato di 2-1, evidenziando un incontro equilibrato e combattuto.

È come se fossero state due partite. Ottimo inizio del Lecce in vantaggio dopo 53 secondi. Rete di Stulic. Controllo della partita e anche un palo colpito da un tiro di Malé. Ad inizio del secondo tempo, intervento scoordinato e sconsiderato dell’attaccante salentino Banda. Espulso. Uscito dal campo in lacrime, consapevolmente per i problemi che avrebbe causato alla squadra. Supremazia totale del Parma e pareggio con autogol di Thiago Gabriel. Vantaggio degli emiliani grazie alla rete di Pellegrino. Poi anche un palo, colpito da Oristano. Nel recupero espulso un altro giallorosso, Gaspar, e Lecce in nove. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Parma 1-2 Calcio Leggi anche: Calcio:Parma-Como 0-0,Udinese-Lecce 3-2 Leggi anche: Parma Calcio Women fa il suo debutto in Football Manager 2026 Parma Calcio Women Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lecce-Parma, sfida salvezza; Lecce-Parma: convocati e probabili formazioni; Lecce-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Serie A: Lecce-Parma in campo domenica alle 12.30 DIRETTA Probabili formazioni. Lecce – Parma 1-2, cronaca e highlights: Pellegrino chiude un match importante! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Stulic segna un gol importante ma Pellegrino chiude la rimonta importante! generationsport.it

Il Parma vince in rimonta a Lecce (1-2), la squadra di Di Francesco in 9 - La sfida salvezza va agli emiliani, il Lecce segna in avvio di gara con Stulic poi si fa riacciuffare con un'autorete di Gabriel. corriere.it

Lecce-Parma 1-2 Calcio - Il Lecce resta a 17 punti in classifica del campionato di calcio di serie A, fallisce il confronto con una concorrente diretta per la salvezza (il Parma si porta a 21 punti) e ora, di seguito, avrà ... noinotizie.it

Lecce-Pisa 1-0: gol e highlights | Serie A

Lecce-Parma, espulso Banda per questo terrificante fallo su Delprato: salterà Inter-Lecce. Ammonito Ramadani: era diffidato, salterà Inter-Lecce x.com

Le scelte di Di Francesco e Cuesta per il lunch match tra Lecce e Parma - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.