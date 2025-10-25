Calcio | Parma-Como 0-0Udinese-Lecce 3-2

Servizitelevideo.rai.it | 25 ott 2025

17.11 Il Parma di Cuesta stoppa al 'Tardini' l'ambizioso Como di Fabregas (0-0).Primo tempo bloccato,unica vera chance per il gialloblù Cutrone (traversa al 13'). Sterile possesso palla dei lariani, che non riescono ad incidere. Scala la classifica l'Udinese, che al 'Bluenergy' piega 3-2 il pericolante Lecce. 1° tempo veemente dei friulani: due assist di Atta per le reti al 16' di Karlstrom (diagonale) e al 37' di Davis (testa). Traversa di Zaniolo. Berisha accorcia (59'),tris bianconero di Buksa (89'), N'Dri fa 3-2 al 96'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

