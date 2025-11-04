Parma Calcio Women fa il suo debutto in Football Manager 2026 Parma Calcio Women

Il Parma Calcio Women entra nel mondo di Football Manager. Da oggi, con l’uscita ufficiale di Football Manager 2026, anche la formazione femminile gialloblu sarà tra le squadre selezionabili nel celebre videogioco gestionale, che per la prima volta nella sua storia apre le porte al calcio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

Il Parma Calcio, durante il mese di novembre, sarà direttamente impegnato con calciatrici e calciatori, nell’ambito delle proprie attività di responsabilità sociale, in attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con il coinvolgimento dell’associazion - X Vai su X

Il Parma Calcio, durante il mese di novembre, sarà direttamente impegnato con calciatrici e calciatori, nell’ambito delle proprie attività di responsabilità sociale, in attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con il coinvolgimento dell’associazion - facebook.com Vai su Facebook

Parma capitale del calcio femminile: dal Women's Football Lab alla sfida Italia-Brasile - Promosso da Parma Calcio e moderato da Gaia Brunelli, il workshop ha rappresentato un laboratorio di idee dedicato alla condivisione di buone pratiche e visioni internazionali sul futuro del calcio fe ... parmatoday.it scrive

Parma Women: Distefano risponde a Muth, col Napoli finisce in parità - Finisce in parità la sfida tra Parma Calcio Women e Napoli, valida per la quarta giornata della Serie A Women Athora 2025/26. Lo riporta sportparma.com

Se Krause salta il Women’s Football Lab… In evidenza - Di Gabriele Majo Parma, 27 Ottobre 2025 (Gmajo) – Domani pomeriggio, martedì 28 ottobre 2025, nella prestigiosa location della Sala del Ridotto del Teatro Regio di Parma (partner del Parma Calcio 19 ... gazzettadellemilia.it scrive