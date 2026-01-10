Ordinanza per il divieto di fuochi liberi nei locali pubblici dopo la strage di Crans-Montana | in Abruzzo c' è il primo Comune ad adottarla

Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’Uncem Abruzzo ha inviato una bozza di ordinanza-tipo per vietare l’uso di fuochi liberi e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Il provvedimento, rivolto ai sindaci e agli amministratori locali, si propone di garantire maggiore sicurezza e prevenzione, seguendo le linee guida dell’Uncem nazionale. È il primo comune in Abruzzo a valutare l’adozione di questa misura, che mira a ridurre i rischi leg

Una bozza di ordinanza-tipo per vietare l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici: a inviarla è l'Uncem Abruzzo invitando tutti i sindaci e gli amministratori locali ad adottare il provvedimento, redatto in linea con le indicazioni dell’Uncem nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: AND dopo la strage di Crans-Montana: la cultura della sicurezza si insegna a scuola, non si improvvisa nei locali pubblici Leggi anche: Firmata l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Limitazione alla vendita di bevande e divieto di esplodere fuochi artificiali in Piazza del Plebiscito, Piazza Municipio e Lungomare Caracciolo in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno; Pietralunga, ordinanza contro i botti rumorosi fino al 10 gennaio; Capodanno a Viterbo, alla faccia dell'ordinanza anti-botti... | VIDEO; Capodanno, fuochi e petardi nonostante i divieti. Firmata l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici - Montana la sindaca Adriana Poli Bortone ha disposto il provvedimento per reiterare i divieti in città. lecceprima.it

A Lecce scatta il divieto di utilizzare fiamme e fuochi all’interno di locali pubblici - La polizia locale e le forze dell'ordine sono incaricate di provvedere all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza del provvedimento. leccenews24.it

Divieto di utilizzare fiamme e fuochi all’interno di locali pubblici di Lecce - Vietato utilizzare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali commerciali e negli esercizi pubblici. corrieresalentino.it

Sicurezza nei locali pubblici: Uncem Abruzzo subito l'ordinanza per il divieto di fiamme libere e articoli pirotecnici https://www.terremarsicane.it/sicurezza-nei-locali-pubblici-uncem-abruzzo-subito-lordinanza-per-il-divieto-di-fiamme-libere-e-articoli-pirotecnici/ - facebook.com facebook

Capodanno 2026, botti vietati. Il divieto disposto con Ordinanza del Sindaco vuole garantire la sicurezza urbana, l’incolumità fisica delle persone e degli animali, la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città. Tutti i dettagli ow.ly/XAT650XQlN x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.