Le bufale sulla foto della ragazza con la sigaretta contro Khamenei

La diffusione della foto di una ragazza che brucia un’immagine di Khamenei con una sigaretta ha attirato attenzione come simbolo di protesta contro il regime iraniano. Tuttavia, è importante verificare l’autenticità e il contesto di questa immagine, poiché molte notizie e immagini circolano online senza conferma. Un’analisi accurata aiuta a comprendere meglio gli eventi e a evitare la diffusione di informazioni fuorvianti.

La foto di una ragazza che brucia con una sigaretta la foto dell’Ayatollah Ali Khamenei è diventata un simbolo delle proteste contro il regime iraniano. Sui social, dove l’immagine risulta virale, c’è chi sostiene che la donna non sarebbe iraniana, bensì canadese ebrea e che la foto risalirebbe al 2022. Una narrazione che viene utilizzata per screditare la ragazza e, più in generale, le proteste degli iraniani all’estero contro il regime. Per chi ha fretta. La foto è stata scattata il 7 gennaio 2026, non nel 2022.. Le ricerche Google mostrate come ‘prova’ per sostenere che sia datata sono fuorvianti. 🔗 Leggi su Open.online

