L’avvocato veneziano

L’ultimo appuntamento della rassegna “Teatrando per il quartiere 2025–2026” si svolgerà al Teatro Don Leonati di Ponte di Brenta. L’evento vedrà protagonista “L’avvocato veneziano”, una rappresentazione che unisce tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico un momento di cultura e riflessione. Un’occasione per condividere un’esperienza teatrale in un contesto locale, in un ambiente intimo e accogliente.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.