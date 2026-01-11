Lavori stradali i principali cantieri della settimana

Durante la settimana dal 12 al 18 gennaio sono programmati diversi lavori stradali in città, tra cui la sostituzione di Ponte al Pino. Questi interventi potrebbero causare variazioni nella viabilità e ripercussioni sui servizi ferroviari. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Nella settimana dal 12 al 18 gennaio sono previsti vari interventi nelle strade della città. Tra i più impattanti c’è quello della sostituzione di Ponte al Pino che vede delle ripercussioni anche sulla circolazione dei treni.Gli altri principali interventiIn Borgo San Frediano, via del Leone, via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Cantieri, i principali interventi stradali della settimana Leggi anche: Cantieri stradali, i lavori della settimana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 5 gennaio; Cantieri in città dal 9 al 15 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Al via dal 7 gennaio i lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo; Città tra sicurezza e nuovi lavori. Giorni di cantieri e cambi di viabilità: Le opere sull’argine già iniziate. Tutti i cantieri sulle strade. “Bientinese e variante Lari, presto la fine dei lavori” - Angori: “Interventi possibili grazie anche alla recente approvazione del bilancio. msn.com

Traffico in evoluzione: partono i cantieri per la rotatoria attesa da decenni a Jesolo - A Jesolo partono i lavori della nuova rotatoria in via Roma Destra, intervento atteso da decenni per migliorare sicurezza e traffico. nordest24.it

Lavori di riqualificazione stradale a Peschiera Borromeo

Nel 1981 suonavano più forte dei lavori stradali. Berlino Ovest, inizio anni ’80: gli Einstürzende Neubauten trattano la città come uno strumento. E qui arriva il bello. Registrano un brano industrial con trapani pneumatici, martelli demolitori e ferri da costruzione. - facebook.com facebook

#LavorincorsoEcco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.