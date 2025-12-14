Cantieri i principali interventi stradali della settimana
Ecco gli interventi stradali principali in programma questa settimana, con lavori di asfaltatura notturna tra Il Prato e via della Scala e un intervento di Publiacqua tra le intersezioni con via Bugiardini e via Puligo, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade cittadine.
Lavori stradali, tutti i cantieri in arrivo a Carmignano, nel capoluogo e nelle frazioni - CARMIGNANO – Non ci sono solo le asfaltature, diffuse, che hanno di gran lunga migliorato l’assetto delle principali arterie, a seguito dei lavori di ... piananotizie.it
Cantieri e lavori stradali: ecco la mappa degli interventi in città - Una nuova ondata di cantieri modifica la viabilità cittadina: chiusure temporanee, sensi unici alternati e lavori su strade, ponti e reti di servizio interesseranno diverse vie tra dicembre e i primi ... padovaoggi.it
