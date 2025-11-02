Cantieri stradali i lavori della settimana

I lavori di riqualificazione in piazza di Santa Felicita e la nuova fase del risanamento fognario in via dell’Isolotto. Ma anche interventi alla rete idrica in via delle Masse e via Beccari. Sono alcuni dei lavori della prossima settimana. Ecco l’elenco.Piazza di Santa Felicita: inizieranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Caltanissetta. Sicurezza nei cantieri stradali, controlli congiunti della Polizia e dell’INL sulla ss640: violazioni e sanzioni. - facebook.com Vai su Facebook

#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio-durante-lautunno… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - X Vai su X

Bologna tra cantieri e deviazioni: tutti i lavori della settimana dal 20 ottobre 2025 - La città affronta un periodo intenso di lavori pubblici e manutenzioni, tra chiusure, restrin ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

VIABILITA’ – Tratti interrotti per lavori sulla Sp1 ad Ala di Stura e Sp33 a Chialamberto - Modifica alla viabilità ad Ala di Stura e Chialamberto per l'apertura di cantieri stradali. Segnala obiettivonews.it

Cantieri in città, proseguono i lavori dei 4 assi nella zona di Brignole e riattivato il cantiere in piazza Dante - Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 31 ottobre e il 6 novembre, e nei periodi im ... Da msn.com