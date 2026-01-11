Lavoravo in un laboratorio per la ricerca sui farmaci poi sono stata licenziata Ho deciso di cambiare vita e ho scoperto di amare quello che faccio ora | la storia di Lindsay Paige

Lindsay Paige ha attraversato un importante cambiamento di vita, passando da un lavoro in un laboratorio di ricerca farmaceutica a una nuova professione che ha scoperto essere la sua vera passione. Questa storia dimostra come, anche dopo un licenziamento, sia possibile trovare una nuova direzione e realizzarsi nel lavoro quotidiano. Un esempio di trasformazione personale e professionale, che evidenzia l'importanza di seguire le proprie inclinazioni e desideri.

Ognuno ha la sua storia e quella di Lindsay Paige parla di un cambiamento radicale, con esito positivo. La racconta People e inizia dagli studi, importanti, della ragazza: laureata in campo scientifico, ha lavorato nel settore farmaceutico per cinque anni e poi è arrivato il licenziamento. Fino a quel giorno, il suo mondo era sempre stato quello, con un lavoro in un laboratorio “per la scomperta di nuovi farmaci”, in particolare nella ricerca oncologica. All’inizio del 2024, dopo aver commesso un “errore”, Paige è stata messa in congedo retribuito e, infine, licenziata. Cosa si fa quando l’impegno e il sogno di una vita si rompe? Intanto, la 27enne si è resa conto che forse così felice non era e ha deciso di andare a lavorare in un panetteria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

