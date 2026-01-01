Sono ‘la sposa calva’ perché ho deciso di sposarmi senza parrucca anche se ho l’alopecia dell’età di due anni Per me è stata una decisione enorme | la storia di Dani

Dani, conosciuta come “la sposa calva”, ha deciso di affrontare il suo matrimonio senza parrucca, nonostante l’alopecia diagnosticata a due anni. La sua scelta rappresenta un gesto di autenticità e libertà, dimostrando come l’accettazione di sé possa diventare un esempio di coraggio e di rispetto per la propria storia. La sua testimonianza invita a riflettere sull’importanza di vivere con sincerità e senza rinunciare alla propria identità.

Si è autodefinita “ la sposa calva ” perché, a dispetto della diagnosi di alopecia ricevuta quando aveva due anni, ha scelto di non indossare la parrucca il giorno del suo matrimonio. Siamo a Newcastle e la storia la racconta People. Lei si chiama Dani G ed è beauty creator di 27 anni: “Questo momento, in questo giorno, è stato così speciale e mi ha dato una sicurezza che non sapevo nemmeno di poter provare”, ha scritto sui social raccontando le sue nozze. Sul video postato su TikTok si legge: “La vostra ragazza ce l’ha fatta!!! È una sposa calva. Per me è stata una decisione enorme scegliere di non indossare la parrucca in nessun momento del matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

