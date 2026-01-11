Laureandi del dipartimento InGeo dell' università d' Annunzino premiati per il Miglior progetto innovativo 2025

11 gen 2026

I laureandi del dipartimento Ingegneria e Geologia dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara sono stati premiati per il progetto innovativo 2025. Il riconoscimento valorizza un lavoro che integra competenze ingegneristiche, innovazione tecnologica e soluzioni sostenibili, evidenziando l’impegno del team nel promuovere lo sviluppo e la ricerca nel settore. Un risultato che testimonia l’eccellenza formativa e la capacità di innovazione del dipartimento.

Eccoli i laureandi del dipartimento di Ingegneria e Geologia (InGeo) dell’università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, che si sono aggiudicati il bando per “Miglior progetto innovativo 2025-Connessioni di ingegneria: progetti che integrano competenze, innovazione tecnologica e soluzioni per il. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

