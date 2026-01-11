Laureandi del dipartimento InGeo dell' università d' Annunzino premiati per il Miglior progetto innovativo 2025

I laureandi del dipartimento Ingegneria e Geologia dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara sono stati premiati per il progetto innovativo 2025. Il riconoscimento valorizza un lavoro che integra competenze ingegneristiche, innovazione tecnologica e soluzioni sostenibili, evidenziando l’impegno del team nel promuovere lo sviluppo e la ricerca nel settore. Un risultato che testimonia l’eccellenza formativa e la capacità di innovazione del dipartimento.

