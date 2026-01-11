Laureandi del dipartimento InGeo dell' università d' Annunzino premiati per il Miglior progetto innovativo 2025
I laureandi del dipartimento Ingegneria e Geologia dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara sono stati premiati per il progetto innovativo 2025. Il riconoscimento valorizza un lavoro che integra competenze ingegneristiche, innovazione tecnologica e soluzioni sostenibili, evidenziando l’impegno del team nel promuovere lo sviluppo e la ricerca nel settore. Un risultato che testimonia l’eccellenza formativa e la capacità di innovazione del dipartimento.
Eccoli i laureandi del dipartimento di Ingegneria e Geologia (InGeo) dell’università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, che si sono aggiudicati il bando per “Miglior progetto innovativo 2025-Connessioni di ingegneria: progetti che integrano competenze, innovazione tecnologica e soluzioni per il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Roma 2025: Left-Handed Girl è il Miglior Film alla Festa del Cinema, tra i premiati anche Jasmine Trinca
Leggi anche: Università, Destro (azienda agricola Maccarese): “Strutturati per accogliere laureandi”
Laureandi del dipartimento InGeo dell'università d'Annunzino premiati per il "Miglior progetto innovativo 2025" - Uniscono ingegneria, tecnologia e sviluppo territoriale le tesi risultate risultate tra le vincitrici del bando promosso dall’Ordine e la Fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Pescara con il contr ... ilpescara.it
Laureandi del Dipartimento InGeo della 'd'Annunzio' tra i vincitori del bando “Miglior Progetto Innovativo 2025”. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/cultura/44090/laureandi-del-dipartimento-ingeo-della-dannunzio-tra-i-vincitori-del-bando-miglior- - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.