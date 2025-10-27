Università Destro azienda agricola Maccarese | Strutturati per accogliere laureandi

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Siamo stati contattati nel 2020 per dare una mano a costituire una Facoltà di Veterinaria nel Lazio e abbiamo prontamente aderito. Oggi siamo strutturati per poter dare la nostra assistenza e disponibilità a questi giovani laureandi che vengono in azienda". Lo ha detto Claudio Destro, Ceo azienda agricola Maccarese, in occasione dell'evento 'One . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Claudio Destro (Maccarese Spa): “se cresce il territorio, cresce anche l’azienda” - Maccarese Spa, storica azienda agricola di Fiumicino, da circa un anno è società benefit ribadendo l’attenzione al territorio, alle persone e all’ambiente. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Destro Azienda Agricola