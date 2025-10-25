Roma 2025 | Left-Handed Girl è il Miglior Film alla Festa del Cinema tra i premiati anche Jasmine Trinca
I vincitori di questa edizione sono stati annunciati e tra i titoli premiati ci sono anche Tienimi presente e Roberto Rossellini - Più di una vita. L'edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma si è ufficialmente conclusa con la cerimonia di premiazione che si è svolta nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il Miglior Film di questa annata dell'evento cinematografico è stato Left-Handed Girl, di Shih-Ching Tsou, mentre l'attrice italiana Jasmine Trinca è stata premiata per la sua interpretazione in Gli occhi degli altri. I vincitori di Roma 2025 La giuria di questa edizione della Festa del Cinema, impegnata a valutare le opere proposte nel Concorso Progressive Cinema, era presieduta dall'attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
