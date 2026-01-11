L' appello di Tantillo a sindaco e consiglieri | Serve un clima più sereno sediamoci attorno a un tavolo
Tantillo invita sindaco e consiglieri a favorire un dialogo costruttivo, sottolineando l'importanza di un clima più sereno all’interno dell’Aula. L’appello mira a promuovere un senso di responsabilità condivisa, affinché si possano ricucire i rapporti tra maggioranza e opposizione e garantire un confronto più equilibrato e collaborativo per il bene della comunità.
Un appello al senso di responsabilità comune per ricucire i rapporti fra i consiglieri d'opposizione e l'amministrazione attiva e allo stesso tempo per rasserenare il clima all'interno dell'Aula, dove la maggioranza spesso è a ranghi ridotti. È questo, in sintesi, il contenuto di un'accorata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
