L' appello di Tantillo a sindaco e consiglieri | Serve un clima più sereno sediamoci attorno a un tavolo

Tantillo invita sindaco e consiglieri a favorire un dialogo costruttivo, sottolineando l'importanza di un clima più sereno all’interno dell’Aula. L’appello mira a promuovere un senso di responsabilità condivisa, affinché si possano ricucire i rapporti tra maggioranza e opposizione e garantire un confronto più equilibrato e collaborativo per il bene della comunità.

