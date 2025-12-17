Degrado nel Municipio 3 l' appello dei consiglieri M5Stelle | Il sindaco ponga rimedio allo stato di abbandono

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il degrado nel Municipio 3 evidenzia una crescente problematica di abbandono e incuria, richiedendo interventi urgenti. I consiglieri M5Stelle lanciano un appello al sindaco affinché si adoperi per ripristinare decoro e vivibilità in un’area che merita maggiore attenzione e cura. Una situazione che non può essere trascurata, per restituire dignità e sicurezza a cittadini e quartiere.

degrado nel municipio 3 l appello dei consiglieri m5stelle il sindaco ponga rimedio allo stato di abbandono

© Baritoday.it - Degrado nel Municipio 3, l'appello dei consiglieri M5Stelle: "Il sindaco ponga rimedio allo stato di abbandono"

“Il territorio del Municipio 3 continua infatti a essere oggetto di una evidente mancanza di attenzione rispetto ad altri quartieri della città. Le iniziative culturali, sportive e sociali sono pressoché assenti, mentre altrove vengono programmate e sostenute con regolarità. Anche in occasione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Diceva “fro*io” e “finocchio” al figlio minorenne: chiesti cinque anni in appello per un sindaco dell’Alto Varesotto

Leggi anche: “Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina”: l’appello del sindaco di Napoli per Gaza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

QUARTIERI IN MOVIMENTO APPELLO PER L'APERTURA DEI CONSIGLI 30012021

Video QUARTIERI IN MOVIMENTO APPELLO PER L'APERTURA DEI CONSIGLI 30012021

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.