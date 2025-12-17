Degrado nel Municipio 3 l' appello dei consiglieri M5Stelle | Il sindaco ponga rimedio allo stato di abbandono

Il degrado nel Municipio 3 evidenzia una crescente problematica di abbandono e incuria, richiedendo interventi urgenti. I consiglieri M5Stelle lanciano un appello al sindaco affinché si adoperi per ripristinare decoro e vivibilità in un’area che merita maggiore attenzione e cura. Una situazione che non può essere trascurata, per restituire dignità e sicurezza a cittadini e quartiere.

