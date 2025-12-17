Degrado nel Municipio 3 l' appello dei consiglieri M5Stelle | Il sindaco ponga rimedio allo stato di abbandono
Il degrado nel Municipio 3 evidenzia una crescente problematica di abbandono e incuria, richiedendo interventi urgenti. I consiglieri M5Stelle lanciano un appello al sindaco affinché si adoperi per ripristinare decoro e vivibilità in un’area che merita maggiore attenzione e cura. Una situazione che non può essere trascurata, per restituire dignità e sicurezza a cittadini e quartiere.
“Il territorio del Municipio 3 continua infatti a essere oggetto di una evidente mancanza di attenzione rispetto ad altri quartieri della città. Le iniziative culturali, sportive e sociali sono pressoché assenti, mentre altrove vengono programmate e sostenute con regolarità. Anche in occasione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
