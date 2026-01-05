Papa Leone XIV incontra i giovani l' appello del cardinale Reina

Il 10 gennaio alle 17, in Aula Paolo VI, Papa Leone XIV incontrerà i giovani in un evento che unisce festa e riflessione, a pochi giorni dalla chiusura del Giubileo. L’appuntamento, promosso dal cardinale Reina, rappresenta un'occasione per dialogare e condividere momenti di spiritualità con i giovani, sottolineando l’importanza del dialogo intergenerazionale e della fede nel contesto attuale.

Sabato 10 gennaio, alle 17, Papa Leone XIV incontrerà i giovani in Aula Paolo VI, in un momento di festa e riflessione all'indomani della conclusione del Giubileo.L'invito arriva dal cardinale vicario Baldo Reina, che ha sottolineato l'importanza di "momenti di festa per poter stare insieme e per.

