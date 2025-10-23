Re Carlo e Papa Leone XIV preghiera storica | si riapre il dialogo tra le Chiese

Nella giornata di oggi, giovedì 23 ottobre, come da programma, Re Carlo III, insieme alla Regina Camilla di Inghilterra, saranno in visita da Papa Leone XIV. Lo storico avvenimento, come da protocollo, prevede la condivisione di una preghiera comune all’interno della Cappella Sistina in Vaticano. Tale significativo momento spirituale, di altissimo profilo, si può considerare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Re Carlo e Papa Leone XIV, preghiera storica: si riapre il dialogo tra le Chiese

