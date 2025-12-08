Paperdi Juvecaserta show battuta Imola con una prestazione da applausi
Tempo di lettura: 2 minuti L’applauso finale che ha accomunato al PalaPiccolo i sostenitori di Caserta ed Imola nel saluto alle loro squadre ha rappresentato il giusto esito di una partita combattuta, decisa nei minuti finali dalla Paperdi Juvecaserta, che ha guidato per la maggior parte del match e ha saputo recuperare dopo essere finita a -5 nel terzo quarto. La squadra bianconera è partita forte con D’Argenzio che ha firmato il +7 dopo 2’15”, ma la risposta del quintetto di coach Dalmonte è arrivata subito grazie a un break di 6-0 e alla tripla di Kupstas. Radunic ha ristabilito la parità e poi il vantaggio bianconero, che al termine del primo quarto è stato di quasi due possessi pieni (20-15). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
