Lago d’Endine pienone per il ghiaccio | Ma serve attenzione
Nel fine settimana, il Lago d’Endine ha attirato numerosi appassionati di pattinaggio sul ghiaccio, con centinaia di persone tra Monasterolo e Spinone. I sindaci dei comuni interessati hanno invitato alla prudenza, sottolineando come, pur trattandosi di un fenomeno spettacolare, il ghiaccio possa rappresentare un rischio. È importante rispettare le indicazioni di sicurezza per godere in sicurezza di questa tradizionale attività invernale.
IL GELO. Nel weekend centinaia di pattini tra Monasterolo e Spinone. Dai sindaci l’appello alla prudenza: «Fenomeno bellissimo ma pericoloso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
