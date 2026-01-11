Lago d’Endine pienone per il ghiaccio | Ma serve attenzione

Da ecodibergamo.it 11 gen 2026

Nel fine settimana, il Lago d’Endine ha attirato numerosi appassionati di pattinaggio sul ghiaccio, con centinaia di persone tra Monasterolo e Spinone. I sindaci dei comuni interessati hanno invitato alla prudenza, sottolineando come, pur trattandosi di un fenomeno spettacolare, il ghiaccio possa rappresentare un rischio. È importante rispettare le indicazioni di sicurezza per godere in sicurezza di questa tradizionale attività invernale.

IL GELO. Nel weekend centinaia di pattini tra Monasterolo e Spinone. Dai sindaci l’appello alla prudenza: «Fenomeno bellissimo ma pericoloso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

