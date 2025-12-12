Plastica sul Lago d’Endine il monitoraggio degli studenti dell’Its Academy Giulio Natta

Un gruppo di 50 studenti dell'ITS Academy Giulio Natta ha partecipato a un progetto di monitoraggio dell'inquinamento da plastica nel Lago d'Endine. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla presenza di rifiuti plastici e a promuovere pratiche sostenibili attraverso attività pratiche e analisi sul campo.

Sono 50 gli studenti di Its Academy Giulio Natta che hanno svolto un’attività didattica applicata volta al monitoraggio dell’inquinamento da plastica del Lago d’Endine. Guidati dal professor Marco Parolini e dalla Dott.ssa Beatrice de Felice, docenti di Ecologia presso l’Its Academy, gli studenti del corso di Biotecnologie industriali hanno individuato 16 siti di campionamento e, suddivisi in due gruppi, hanno effettuato i campionamenti di 8 siti ciascuno. La raccolta della filtrazione dell’acqua, del sedimento lacustre, delle variabili ambientali si sono affiancati a una compilazione in tempo reale di una scheda di raccolta dati, oltre alla raccolta dei rifiuti visibili a occhio nudo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it