Rubano visita il carcere di Benevento | Vicinanza a detenuti e a personale penitenziario

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Questa mattina ho visitato la Casa circondariale di Benevento, diretta dalla dottoressa Marianna Adanti, con lo spirito che dovrebbe sempre guidare l’etica della politica: la presenza, l’ascolto e la vicinanza umana a chi vive una condizione di fragilità, come i detenuti”. Lo dichiara Francesco Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “ Ho voluto dare un segno di attenzione alla comunità detentiva – ha proseguito -, composta da persone che stanno scontando una pena ma che, allo stesso tempo, stanno affrontando un percorso di rieducazione per reinserirsi nella società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

