Garlasco Andrea Sempio | Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico Chiara Poggi? Non avevamo rapporti

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervista di Andrea Sempio a Chi l’ha visto?: “Non sono stato in via Pascoli, la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi ero a Vigevano. Lovati? Si è fatto trascinare in qualcosa di più grande di lui. Nessun collegamento tra noi e Venditti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

