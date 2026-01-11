La tombola al Foro chiude le feste | Bilancio positivo tanti visitatori

Con l’evento di questa sera al Foro Annonario si conclude il cartellone natalizio ‘Natale a Cesena’. La tombola fuori tutto, seguita da un brindisi e un assaggio di dolci, rappresenta l’ultima iniziativa di un periodo caratterizzato da un buon riscontro di pubblico e partecipazione. Un bilancio positivo che ha contribuito a animare il centro storico e a mantenere vivo lo spirito delle festività.

Con l'appuntamento di oggi al Foro Annonario, dove andrà in scena dalle 19.30 in poi 'La tombola fuori tutto' seguita da un brindisi finale e un assaggio di dolci per tutti i presenti, cala il sipario su 'Natale a Cesena', il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Cesena Fiera per animare il centro storico nel periodo natalizio. La maratona festiva era partita il 29 novembre con l'accensione delle luminarie. Sono stati 45 i momenti di spettacolo andati in scena, fra concerti, acrobazie, giochi di prestigio; una decina le formazioni coinvolte fra cori e marching band.

